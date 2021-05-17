Фото: пресс-служба Всероссийского конкурса дизайнеров

В Крыму 22 мая пройдет Всероссийский конкурс дизайнеров. Как сообщили организаторы, мероприятие проводится для продвижения новаторских и креативных идей в индустрии моды, а также для привлечения специалистов в области дизайна и моды.

Свои работы представят бренды и дизайнеры: SNJ, ANNA GREEN, DOBROVA, ANNETA SHMEL, SERGALI, Анастасия Силантьева, Кристина Тякэ, Юлия Гелеверя, Ольга Кирсанова.

Для представителей СМИ открыта аккредитация по номеру +79788352941.

Победитель Всероссийского конкурса дизайнеров будет участвовать в финале конкурса молодых модельеров, который пройдет осенью 2021 года в Москве.

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