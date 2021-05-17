Крымчане смогут стать эковолонтерами

Сообщество единомышленников помогают сохранить заповедную природу Фото: Архив "КП"

Теперь для того, чтобы стать эковолонтером, можно просто подать заявку в объединенную дирекции. Особо охраняемых природных территорий «Заповедный Крым» и посвятить свои силы сохранению природы.

Как сообщает «Крымская газета», сообщество единомышленников помогают сохранить заповедную природу и заботятся о ней. Экологические акции и мероприятия #ДрузейЗаповедногоКрыма проходят несколько раз в месяц, а даты мероприятий размещают на сайте заповедника и в социальных сетях.

– Волонтерское движение в ФГБУ «Заповедный Крым» было создано примерно год назад. С того времени обработано более 300 заявок. В большинстве своем это местные жители, но довольно много писем приходит и с материка, из разных регионов России. Ядром являются 40-50 крымских волонтеров, которые регулярно участвуют в наших экологических акциях, - отмечает Юлия Дышлюк, заместитель начальника отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедный Крым».

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