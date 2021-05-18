В Крыму пенсионера ударили ногой в голову, чтобы забрать старый телефон

Пенсионеру на момент инцидента было 74 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе задержали подозреваемого в ограблении пенсионера, сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Пожилой житель одного из сел Симферопольского района попал в больницу с черепно-мозговой травмой, откуда и поступило сообщение о случившемся в правоохранительные органы. Он рассказал, что его избил неизвестный и похитил мобильный телефон.

Инцидент зафиксировали видеокамеры. Это облегчило процесс поиска преступника, который, как оказалось, уже не раз имел проблемы с законом.

- Благодаря просмотру записей полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался 42-летний симферополец, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления, – уточнили в сообщении.

Злоумышленник рассказал, что увидел пьяного мужчину, который спал возле бара. Он решил проверить карманы на наличие ценных вещей, но пожилой человек проснулся. Вор не растерялся и ударил пенсионера ногой по голове, от чего тот потерял сознание. В карманах у жертвы оказался только старый телефон. Судя по всему, большой ценности в такой добыче злоумышленник не увидел, так как в последствии выкинул.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы.

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