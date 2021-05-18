Сергей Аксенов: Память о трагедии депортации объединяет всех крымчан

Депортация народов - одна из самых печальных страниц советской истории. Фото: Никита ПОЛЬКО

Глава Крыма Сергей Аксенов сделал заявление по случаю Дня памяти жертв депортации.

Он напомнил, что в России политическая и юридическая оценка депортации обозначена так: «это преступление, которому нет никаких оправданий».

- Сегодня День памяти жертв депортации. Это одна из самых трагических дат нашей истории, наша общая боль и скорбь, – сообщил глава Крыма.

Аксенов отметил, что выражением этой государственной позиции стал Указ Президента России от 21 апреля 2014 года «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского, немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития». Он позволил Крыму выстроить новые международные отношения внутри региона и определить перспективный вектор развития.

В рамках программы «Республика Крым – территория межнационального согласия» за 7 лет выделено более 7 миллиардов рублей, из которых 5,8 миллиарда – на обустройство граждан из числа реабилитированных народов Крыма.

- Сотни семей обеспечены бесплатным жильем или получили материальную помощь на завершение индивидуального жилищного строительства, – уточнил Аксенов.

Российскими законами предусмотрена поддержка граждан, пострадавших от политических репрессий. Изданы десятки книг на языках реабилитированных народов Крыма, поддерживаются национально-культурные автономии и национальные СМИ.

Сейчас в Симферополе возводится Соборная мечеть. Также завершена основная часть работ по строительству Мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района. Этот проект реализуется в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы.

По его мнению, память о трагедии депортации объединяет всех крымчан, вне зависимости от национальности.

- Мы скорбим о тех, кто не дожил до возвращения на Родину, и выражаем глубокое сочувствие всем нашим землякам, подвергшимся репрессиям, их родным и близким. Мы помним о прошлом и вместе строим будущее российского Крыма, – заключил глава республики.

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