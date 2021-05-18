Аксенов намерен лично проинспектировать работу управляющих копманий. Фото: Пресс-служба главы РК

Глава Крыма Сергей Аксенов попросил глав муниципалитетов убрать голубиный помет на чердаках домов, поскольку обязательства по наведению порядка лежат на местных администрациях.

- Уборка, озеленение, вскапывание газонов — это расходные обязательства муниципалитетов, - подчеркнул руководитель региона. - Объезды территорий будут продолжаться, за уборку, за озеленение, за наведение порядка на придомовых территориях, за чистоту в подъездах буду цепляться. В течение недели закончим Симферополь и примемся за следующие муниципальные образование. Хотелось бы, чтобы где-то была видна работа руководителей. Если я буду встречаться на месте с гражданами, чтобы хоть голубиный помет на чердаке убрали. Понимаю, что задача сложная, равносильная полету на Марс.

Напомним, обход придомовых территорий в Симферополе закончился отстранением от должности руководителя МУП «Киевский жилсервис» Олега Кузьмина.

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