Муниципалитеты Крыма запросили 140 миллионов на дворников

Муниципалитеты жалуются на недостаток средств для уборки территорий Фото: "КП" Архив

Администрации городов и сельских поселений Крыма запросили 140 миллионов рублей на оплату работы дворников. Об этом на заседании Совмина сообщила вице-премьер правительства Крыма Ирина Кивико.

- Предоставили недостаток средств в бюджетах муниципальных образований на уборку и озеленение в сумме 140 миллионов рублей, а не распределенных остатков 448 миллионов, т.е. сумма не распределенных остатков выше, чем сумма, которую заявили муниципалитеты нехватки на дворников, - подчеркнула она.

По словам вице-премьера, до 25 мая муниципалитеты должны провести перераспределение средств в своих бюджетах, и там, где средств действительно не хватает, сделать запрос на межбюджетный трансферт из республиканской казны.

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