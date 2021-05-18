На укрепление межнационального согласия в Крыму за семь лет потрачено 7 миллиардов рублей

Депортация народов — одна из форм политических репрессий в СССР. Фото: Никита ПОЛЬКО

В 2014 году президент подписал указ о реабилитации депортированных народов, после этого на их обустройство пострадавших было направлено 5,8 миллиардов рублей.

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, на укрепление межнационального согласия на полуострове выделено 7,3 миллиардов рублей.

- Указ президента открыл принципиально новый этап в развитии межнациональных отношений в Крыму, стал важной основой национальной политики в регионе, - отметил Аксенов.

Во исполнение указа принята региональная программа по укреплению единства российской нации и этнокультурного развития народов России «Республика Крым – территория межнационального согласия».

На полуострове появились школы, детские сады, социальные объекты, десятки километров коммуникаций – линий электропередач, газопроводов и водоводов. Семьи реабилитированных получили бесплатное жилье или материальную помощь на завершение индивидуального жилищного строительства. Для пострадавших от политических репрессий граждан предусмотрена социальная поддержка.

Сейчас в Симферополе полным ходом идет возведение Соборной мечети, которое планируют окончить к весне 2022 года. К настоящему моменту завершили главную часть работ по строительству мемориального комплекса жертвам депортации в поселке Сирень Бахчисарайского района.

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