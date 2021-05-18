В Крыму за 210 миллионов продадут недострой под игорную зону

Появление игорной зоны «Золотой берег» должно улучшить инвестиционный климат Республики Крым. Фото: Архив "КП"

Крымские власти организуют аукцион по продаже имущества недостроенного санатория «Фортуна», который расположен в ялтинском поселке Кацивели. По планам, на его базе создадут игорную зону. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства республики Юрий Гоцанюк.

Строительство новой игорной зоны «Золотой берег» начнется в Кацивели. Общий объем инвестиций составляет 3 миллиарда рублей.

- Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества, закрепленного на праве оперативного управления за государственным автономным учреждением «Распорядительная дирекция имущества Республики Крым», – сказано в документе.

Начальная ставка – 210 миллионов рублей. Также на аукцион выставляется недостроенное здание главного корпуса санатория (5 тысяч квадратных метров), спортивно-оздоровительные сооружения, нежилые здания и другие постройки.

В план строительства входит казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Будет создано 250 рабочих мест. Также возможно появятся внутренние автомобильные, велосипедные и пешеходные прогулочные зоны, места для занятия спортом, бассейны, автомобильные парковки.

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