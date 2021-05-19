Погода в Крыму на 19 мая: дожди, грозы и тепло до +22

В Крыму не совсем комфортная погода. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 мая на Крымском полуострове, как и прежде, действует дуэт - штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе, если верить синоптикам, будет греметь гроза и капать дождик, днем воздух прогреется до +19…+21°. Никто не отменял и юго-западный ветер, скорость которого может достичь 17 м/с.

Восток полуострова, а речь идет о Феодосии и Судаке, тоже окажется во власти стихии: гром, молнии, дождь и юго-западный ветер до 17 м/с. Столбик термометра не преодолеет отметку +22°.

В Евпатории среда, если брать в расчет метеоусловия, точь-в-точь, копирует погоду в столице Республики Крым.

Ялта и Алушта тоже попали под дурное влияние ненастья: дождь, гроза, скорость юго-западного ветра до 15 м/с., но возможны порывы до 17 м/с. Днем воздух на Южном берегу Крыма прогреется всего лишь до +19…+21°.

Вода в Черном море +12°… +15°.

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