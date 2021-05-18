В зоопарке Симферополя появились дополнительные ограждения для животных

Ограждения нужны, чтобы сократить дистанцию между человеком и животным. Фото: Есен Абилькенов

Чтобы участок, отведенный под зоопарк в Симферополе, стал более безопасен как для посетителей, так и для его обитателей, были установлены дополнительные ограждения. Об этом в эфире «Радио Крым» сообщил директор МБУК «Парки столицы» Денис Свирякин.

Кроме того, несмотря на то, что корм для животных все еще продается, давать лакомство с рук больше не разрешается.

Ранее сообщалось, что в симферопольском зооуголке лошадь откусила палец пятилетней девочки. Было возбуждено уголовное дело по факту причинения травм ребенку.

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