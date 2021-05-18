Часть Симферополя и Севастополя 19 мая останется без электричества

Свет исчезнет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет напряжение в сети.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Декабристов, 16-20(чет),14/28, 20а, 13-21(нечет) 21а;

ул. Морозова, 8-14(чет), 19-23(нечет);

б. Франко, 22, 24;

ул. Шполянской, 12-18(чет), 17-23(нечет)

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 12.00

пр. Генерала Острякова 2-20;

ул. Олега Кошевого 1,3,2,4;

ул. Супруна 20-А,20

с 9.00 до 14.00

ул. Каштановая 23;

ул. 3-я Комендорская 2,14-20,15-21,21-А;

ул. 4-я Комендорская 2-4,10,1,5-11,15;

2-я Комендорская 8,12,16,18,24,24-А,11;

ОК ЖСТИЗ «Солнечный» 4,6,20,32,48,1,15,21,33;

ул. 1-ая Комендорская 6,8,18;

ул. 5-я Комендорская 10,5;

ул. 6-я Комендорская 1,3,13;

ТСН «РМЗ», ТСН «Гидрограф», ТСН «Севгаз»

с 9.00 до 17.00

ул. Генерала Хрюкина 12,14;

ул. Коммунистическая 14-22; ул. Будищева 18-54,57

с 11.00 до 17.00

села Терновка и Родное: полностью

с 8.00 до 16.00

пер. Крепостной 5;

ул. Щербака 2,8;

ул. Сенявина 4, 5

с 8.00 до 16.00

село Озерное (ГУ-1 дамба освещение)

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