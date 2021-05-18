Часть Симферополя и Севастополя 19 мая останется без электричества

Свет исчезнет на время.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя на несколько часов пропадет напряжение в сети.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Декабристов, 16-20(чет),14/28, 20а, 13-21(нечет) 21а;
ул. Морозова, 8-14(чет), 19-23(нечет);
б. Франко, 22, 24;
ул. Шполянской, 12-18(чет), 17-23(нечет)
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 12.00
пр. Генерала Острякова 2-20;
ул. Олега Кошевого 1,3,2,4;
ул. Супруна 20-А,20
с 9.00 до 14.00
ул. Каштановая 23;
ул. 3-я Комендорская 2,14-20,15-21,21-А;
ул. 4-я Комендорская 2-4,10,1,5-11,15;
2-я Комендорская 8,12,16,18,24,24-А,11;
ОК ЖСТИЗ «Солнечный» 4,6,20,32,48,1,15,21,33;
ул. 1-ая Комендорская 6,8,18;
ул. 5-я Комендорская 10,5;
ул. 6-я Комендорская 1,3,13;
ТСН «РМЗ», ТСН «Гидрограф», ТСН «Севгаз»
с 9.00 до 17.00
ул. Генерала Хрюкина 12,14;
ул. Коммунистическая 14-22; ул. Будищева 18-54,57
с 11.00 до 17.00
села Терновка и Родное: полностью
с 8.00 до 16.00
пер. Крепостной 5;
ул. Щербака 2,8;
ул. Сенявина 4, 5
с 8.00 до 16.00
село Озерное (ГУ-1 дамба освещение)
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