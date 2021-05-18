Синоптики рассказали, когда в Крым вновь придет жара

Сегодня на полуострове дождливо и пасмурно Фото: Архив "КП"

В 20-х числах мая в Крым придет умеренно жаркая погода, сообщили в пресс-службе Крымского гидрометцентра.

Холодный фронтальный раздел, который принес на полуостров сильные дожди, грозу и град должен уйти уже в этот четверг. Уже под конец недели температура воздуха днем будет доходить до 24-29 градусов, а ночью опустится до 10.

На выходных, по информации синоптиков, будет стабильно теплая погода. При это местами могут выпадать кратковременные дожди.

Сегодня на полуострове дождливо и пасмурно. Температура воздуха варьируется от 18 до 23 градусов выше нуля

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