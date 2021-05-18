В Ялте перед судом предстанет украинец за сексуальное насилие над 11-летней приемной дочкой

Информация о неоднократном изнасиловании поступила в правоохранительные органы в декабре 2020 года Фото: Архив "КП"

В Ялте 55-летнего гражданина Украинца обвинили в том, что он неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей приемной дочки, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю.

Около 6 лет в ялтинской семье повторялся один и тот же сценарий. Когда жена преступника уходила, он насиловал несовершеннолетнюю падчерицу и угрожал ей серьезной расправой за то, что она хотела рассказать о происходящем. Когда житель поселка Гаспра первый раз изнасиловал свой приемную дочку, ей тогда только исполнилось 11 лет. Она иногда жаловалась своей маме на домогательства отчима, но женщина считала слова девочки выдумкой. И только в декабре прошлого года информация о неоднократном изнасиловании поступила в правоохранительные органы.

Следователи доказали вину отчима, поэтому расследование уголовного дела завершено. Все материалы направлены в прокуратуру. Мужчину ждет обвинительное заключение в суде.

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