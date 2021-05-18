В Крыму посещение Херсонеса Таврического достигло рекордного числа в «Ночь музеев»

Мероприятие прошло под девизом «Больше, чем музей». Фото: "КП" Архив

Крымчане поставили новый рекорд – более двенадцати тысяч человек за сутки посетило Херсонес Таврический во время проведения акции «Ночь музеев». Об этом сообщила Крымская газета.

В организации программы участвовал фонд «Моя история» и музей-заповедник.

Гости смогли посетить выставки ювелирных украшений и гемм из фондов музея-заповедника. Для посетителей провели мастер-классы по чеканке монет и прическам жительниц Эллады, познакомили их с «античными богами» во время театрализованных представлений, показали ночное небо в телескоп. Также участники акции могли посетить купольный планетарий и многие другие интересные площадки.

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