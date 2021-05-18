В НАТО готовились к высадке диверсантов в Крыму

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Специальные силы НАТО во время учений в начале мая отрабатывали сценарии конфликта с Россией, среди которых и высадка диверсантов в Крыму. Об этом сообщается в международном издании Business Insider.

В публикации также говорится, что Крым мог бы стать идеальной территорией для того, чтобы здесь базировались силы ВМС от НАТО. На полуострове можно устраивать засады, а также проводить разведку на море и на суше.

Автор издания также подчеркнул, что сейчас Крым является ключевой точной для вооруженных сил РФ.

Напомним, 17 мая в эфире телеканала «Миллет» глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что полуостров превращен в неприступную крепость по части обеспечения безопасности местных жителей.

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