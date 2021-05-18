Симферополь частично остался без воды

Воду дадут в конце суток. Фото: Анна КИРИЕНКО

Из-за ремонтных работ столица крымской республики частично осталась без воды. Об этом предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».

Краны будут оставаться сухими до 23:59 18 мая по следующим адресам:

улица Кечкеметская (частично);

микрорайон «Новосергеевка»;

микрорайон «Сергеевка»;

микрорайон «Луговое»;

улица Ковыльная;

улица Куйбышева (частично);

улица Вишневая;

улица Шалфейная;

улица М. Подпольщиков;

микрорайон «Верхнее и Нижнее Плато»: ул. Фотисала, ул. Ш. Аллядина, ул. Долинная, ул. Мисхор.

Также с 10:30 до 20:00 организован подвоз воды по графику:

Давидовка, Центральная-Родниковая с 14:00 до 16:00

Давидовка, Центральная-Дружбы с 16:00 до 18:00

Давидовка, Центральная-Степная с 18:00 до 20:00

улица Никанорова 4 с 18:00 до 20:00

улица Б. Куна, 27 (возле ЦТП) с 14:00 до 16:00

улица Б. Куна, 15 (возле ЦТП) с 14:00 до 16:00

Полюсная, 55 с 13:00 до 16:00

улица Сельвинского, 71 (возле д/с) с 13:00 до 16:00

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