Симферополь частично остался без воды

Воду дадут в конце суток.
Фото: Анна КИРИЕНКО
Из-за ремонтных работ столица крымской республики частично осталась без воды. Об этом предупредили в ГУП РК «Вода Крыма».
Краны будут оставаться сухими до 23:59 18 мая по следующим адресам:
улица Кечкеметская (частично);
микрорайон «Новосергеевка»;
микрорайон «Сергеевка»;
микрорайон «Луговое»;
улица Ковыльная;
улица Куйбышева (частично);
улица Вишневая;
улица Шалфейная;
улица М. Подпольщиков;
микрорайон «Верхнее и Нижнее Плато»: ул. Фотисала, ул. Ш. Аллядина, ул. Долинная, ул. Мисхор.
Также с 10:30 до 20:00 организован подвоз воды по графику:
Давидовка, Центральная-Родниковая с 14:00 до 16:00
Давидовка, Центральная-Дружбы с 16:00 до 18:00
Давидовка, Центральная-Степная с 18:00 до 20:00
улица Никанорова 4 с 18:00 до 20:00
улица Б. Куна, 27 (возле ЦТП) с 14:00 до 16:00
улица Б. Куна, 15 (возле ЦТП) с 14:00 до 16:00
Полюсная, 55 с 13:00 до 16:00
улица Сельвинского, 71 (возле д/с) с 13:00 до 16:00
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