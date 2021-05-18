В вузах Крыма появятся дополнительные бюджетные места

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского в этом году на бюджетные места поступят 2500 бакалавров Фото: Архив "КП"

За два года в России планируют дополнительно открыть еще 45 тысяч бюджетных мест. Как сообщил президент России Владимир Путин, 70% из низ отдадут регионам.

Благодаря увеличению мест больше 60% выпускников одиннадцатых классов смогут пройти на бесплатное обучение в вузы страны.

В Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского в этом году на бюджетные места поступят 2500 бакалавров, 645 специалистов и 1550 магистров. Об этом сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Алексей Гусев.

Самыми популярными специальностями в университете остаются юриспруденция и медицина. В 2021 году также ожидается открытие новых направлений подготовки студентов: медицинская биохимия, медицинская биофизика, а также широкий спектр педагогических специальностей.

В Крымском инженерно-педагогическом университете университете им. Ф. Якубова будет предусмотрено 900 бюджетных мест для бакалавров, 230 для специалистов и 115 - для магистров.

Для развития образования в стране Путин направит 10 миллиардов рублей на капитальный ремонт и техническое оснащение педагогических вузов.

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