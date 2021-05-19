В Крыму разыскивают Елену Уткину

Елена Уткина (Уурченко) Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательному отряду «ЛизаАлерт» Крым нужна помощь и поддержка неравнодушных сердец.

- Помогите найти человека. Пропала Уткина (Курченко) Елена Викторовна, 61 год (1959 год рождения), город Керчь, - сообщают волонтеры, отмечая, что женщина 16 мая этого года ушла из дома в неизвестном направлении.

Приметы Елены Уткиной: 165 сантиметров рост, худощавая, карие глаза, волосы каштановые с проседью. Пропавшая была одета в черную кожаную куртку и темно-синие джинсы.

Всех, кто видел керчанку или знает о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам: 8(800) 700 54 52 или 112.

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