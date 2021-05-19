Поражение легких - одно из побочных проявлений коронавируса Фото: Архив "КП"

В Крыму вдвое выросло количество тяжелых пневмоний, требующих госпитализации пациента. Об этом на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

- Мы отмечаем увеличение требующих госпитализации пациентов с диагнозом вне больничная пневмония, - отметил он. - За неделю госпитализировано 105 человек, что на 60 выше чем на предыдущей неделе. Увеличение составило 103%.

Всего за неделю в республике зарегистрировано 697 случаев коронавируса, 825 случаев пневмонии, 29 летальных случаев. В стационарах проходят лечение 1552 пациента, амбулаторно - 466 человек.

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