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Общество19 мая 2021 10:07

Прививку от коронавируса в Крыму сделали 187 тысяч 367 человек

Из них 133 тысяч 690 получили оба компонента
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Количество вакцинированных приближается к двумстам тысячам

Количество вакцинированных приближается к двумстам тысячам

Фото: Анна КИРИЕНКО

В Крыму от коронавируса привиты 187 тысяч 367 человек. В том числе 133 тысяч 690 получили оба компонента препарата «Спутник V». Об этом на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

- Всего Республика Крым получила 259 тысяч 552 дозы вакцины, - уточнил он.

Работают 96 прививочных кабинетов, в том числе 11 мобильных пунктов. Для выездной формы организовано 57 бригад.

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Профилактика коронавируса в Крыму