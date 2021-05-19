Симферополь частично останется без воды 19 мая

Воды не будет ввиду ремонтных работ. Фото: Анна КИРИЕНКО

19 мая с 06.00 утра в кранах некоторых районах крымской столицы не будет воды. Об этом сообщили в «Единой дежурно-диспетчерской службе» города.

Уточняется, что водоснабжение ограничат из-за ремонта на магистралях водоводов.

Без воды останется микрорайон «Битак», улицы Мате Залки, Гурзуфская, 51 Армии, Суходольная, Битакская, Коцюбинская, Киевская.

Ранее сообщалось, что часть Симферополя и Севастополя 19 мая останется без электричества из-за ремонтных работ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50