Темпы прививочной кампании от коронавируса в Крыму снизились

Вакцинация идет не так быстро, как расчитывал Минздрав Фото: Анна КИРИЕНКО

Темпы прививочной кампании от коронавирусной инфекции в Крыму снизились. Об этом на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

- Мы сейчас делаем порядка 10-11 тысяч вакцинаций в день, но удельный вес первого компонента ниже, чем второго, - отметил он. - На долю первой аппликации из 10 тысяч приходится 3-4 тысячи, и эту цифру нам нужно увеличить до 8-10 тысяч.

По словам министра, еженедельный мониторинг показывает прямую корреляцию между темпом вакцинации и заболеваемостью в регионах — где прививочная кампания идет активно, новых больных коронавирусом становится все меньше.

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