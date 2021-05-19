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Общество19 мая 2021 11:01

Темпы прививочной кампании от коронавируса в Крыму снизились

Больше половины вакцинируемых приходят на вторую инъекцию
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Вакцинация идет не так быстро, как расчитывал Минздрав

Вакцинация идет не так быстро, как расчитывал Минздрав

Фото: Анна КИРИЕНКО

Темпы прививочной кампании от коронавирусной инфекции в Крыму снизились. Об этом на брифинге по предупреждению коронавирусной инфекции сообщил министр здравоохранения Республики Крым Александр Остапенко.

- Мы сейчас делаем порядка 10-11 тысяч вакцинаций в день, но удельный вес первого компонента ниже, чем второго, - отметил он. - На долю первой аппликации из 10 тысяч приходится 3-4 тысячи, и эту цифру нам нужно увеличить до 8-10 тысяч.

По словам министра, еженедельный мониторинг показывает прямую корреляцию между темпом вакцинации и заболеваемостью в регионах — где прививочная кампания идет активно, новых больных коронавирусом становится все меньше.

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Профилактика коронавируса в Крыму