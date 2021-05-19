Жители Сак рассказали о безобразиях на новой набережной

Строительство набережной стартовало в 2019 году. Фото: Анна КИРИЕНКО

В Саках заканчивают строительство набережной вдоль берега соленого лечебного озера за счет средств федеральной целевой программы. Об этом сообщил ForPost .

Объект сдадут в эксплуатацию меньше чем через месяц.Однако местным жителям многое пришлось не по душе. Горожане еще с прошлого года стали обращать внимание на многие недочеты и странности: растения гибнут, плитка проседает, у новой парковой мебели вид изношенной, обочины напичканы фонарями, урны забиты мусором, даже люки ливневок выше уровня тротуара.

- Посреди бульвара Курортного за счет наклона к середине плиточного полотна собралась и стоит дождевая вода и грязь соответственно. Одна из беседок на набережной залита дождевой водой, и она никуда не уходит. Значит что-то с наклонами и уклонами, – написала на своей странице в Facebook местная активистка Марина Галаган.

Также горожане обратили внимание на то, что недавно высаженные растения стали погибать, хотя до реконструкции заросли серебристого лоха чувствовали себя великолепно.

Глава городской администрации Сак Александр Овдиенко объяснил, что все недочеты устраняются подрядчиком. Он пообещал, что вопросы с просевшей плиткой, погибшими насаждениями и прочим уладят в рамках гарантийных обязательств.

Он напомнил, что строительство новой набережной находится на завершающем этапе. Ориентировочный срок сдачи объекта в эксплуатацию – середина июня.

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