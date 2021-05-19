В Крыму 92 новых случая коронавируса

Пробы подтвердили наличие коронавируса у 92 человек Фото: архив "КП"

В Крыму за сутки зарегистрировано 92 новых случая коронавируса, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.

- Из общего количества заболевших 64 выявлены при обращении за медицинской помощью, 27 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа, - отметил он.

Госпитализированы 60 человек с диагнозом COVID-19 и пневмония. Еще 42 будут лечиться на дому. Выписаны с выздоровлением 205 пациентв. Умерли 5. Лаборатории провели исследования проб на коронавирус 3446 человек.

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