Граждане с инвалидностью представят свои работы на выставке в Симферополе

Посетители смогут полюбоваться работами, выполненными гуашью и акрилом, а также работами из бумаги. Фото: Архив "КП"

21 мая в 12.00 часов в помещении Ассоциации инвалидов и общественных организаций инвалидов РК состоится открытие совместной выставки «Диалог культур». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

На выставке будут представлены работы граждан с инвалидностью и студентов кафедры изобразительного искусства. Событие приурочено к Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития и Международному дню борьбы за права инвалидов.

Гости смогут увидеть работы студентов кафедры ИЗО 2-го и 3-го курсов ГБОУВО РК Крымского инженерно-педагогического университета имени Ф. Якубова, а также работы детей художественной мастерской при АИООИ РК под руководством преподавателя Юлии Текутьевой.

Выставка пройдет с 21 мая по 31 мая 2021 года, на базе Ассоциации по адресу город Симферополь, улица Трубаченко,14. Время посещения с 10.00 до 15.00.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50