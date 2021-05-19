Крымские коммунисты: пионерская организация учила товариществу и взаимовыручке

Пионерская организация воспитывает патриота и гражданина. Фото: Реском КПРФ

Всесоюзная пионерская организация им. Ленина, которой сегодня исполняется 99 лет, учила дружбе, товариществу, коллективизму, взаимовыручке. Именно эти качества растили для страны истинных патриотов и не позволяли случаться таким страшным трагедиям, как в Керчи и Казани.

- Пионерские отряды участвовали в ликвидации неграмотности, помогали в борьбе с детской беспризорностью, организовывали субботники,- отметил КП -Крым руководитель Рескома КПРФ и фракции коммунистов в парламенте республики Сергей Богатыренко. - В годы Великой Отечественной войны пионеры наравне со взрослыми трудились на производстве и сражались на фронте. Для них это было не общественной нагрузкой, а истинным желанием помогать родине и соответствовать высокому званию пионер, что значит первый. Многие из них за свой труд и подвиг были удостоены высших государственных наград.

В Советском Союзе для юного поколения строились дворцы пионеров и детские здравницы, выпускались периодические издания - газета «Пионерская правда» и журнал «Пионер». Общесоюзные сборы, смотры, военно-спортивные игры, состязания и конкурсы — все это способствовало воспитанию патриотизма в подрастающем поколении, формированию личности и гражданина своей страны.

Пионерское движение в современной России существует силами общественных инициативных групп и энтузиастов на общественных началах. КПРФ возрождает традиции пионерской организации им. Ленина. Ежегодно в Москве на Красной площади в День пионерии проводится торжественная линейка, на которой присутствуют тысячи детей со всей страны.

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