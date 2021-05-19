Пойман виновник двойного грабежа в Симферополе

Удалось собрать достаточно улик, чтобы доказать причастность мужчины к преступлению. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Железнодорожного района Симферополя поступило сразу два заявления в один день – от предпринимателя и 43-летней местной жительницы.

Мужчина рассказал, что кто-то ночью обокрал уличные аппараты по продаже воды, а женщина жаловалась на украденный телефон сына. Позже выяснилось, что за оба преступления будут судить одного человека. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Ночью злоумышленник раскурочил автомат по очистке воды, в котором граждане покупают воду. Правда двигала им жажда обогатиться – он забрал выручку. Но остался недоволен ночной добычей и днем решил полнить денежные припасы: прямо посреди дня возле остановки украл у подростка телефон стоимостью 10 тысяч рублей.

Полиция вычислила и поймала 31-летнего вора, который во всем признался. Уточняется, что мужчина ранее привлекался к суду за наркопреступления.

Возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание, которое может получить злоумышленник – 4-5 лет тюрьмы.

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