В МЧС объявили штормовое предупреждение в Крыму

В Крыму ожидается опасное метеорологическое явление. Фото: Анна КИРИЕНКО

В ближайшие несколько часов на полуострове усилиться ветер до 20 метров в секунду. Об этом сообщили в МЧС РК со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Северо-западный воздушный поток набирает силу.

- По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до конца суток 19 мая в Республике Крым ожидается усиление юго-западного ветра до 15-20 метров в секунду, – говорится в сообщении.

В таких условиях есть риск, что деревья начнут падать прямо на электропровода, повредятся крыши зданий, начнутся сбои в работе дорожных и коммунальных служб.

Есть угроза пожаров в лесах, которые могут распространиться и на населенные пункты.

В МЧС порекомендовали жителям республики придерживаться мер безопасности: закрывать плотно домашние окна, сторониться рекламных щитов, вывесок, других конструкций, которые могут быть ненадежно закреплены, обходить стороной старые, сухие деревья, не жечь костры.

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