Как поступить в крымский вуз онлайн

Полный доступ ко всем государственным и информационным услугам портала предоставляется только тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись. Фото: "КП" Архив

В связи с тем, что современные интернет-ресурсы активно развиваются, появляется множество возможностей, делающих жизнь мобильной и простой. Главный помощник – Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщила Крымская глазета.

Вот инструкция, следуя которой, в несколько кликов можно записаться на вакцинацию от коронавируса:

- Найдите услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19».

- Выберите удобное для вас медучреждение, дату и время.

- Подтвердите запись.

- Если нет возможности выбрать время, можно записаться в лист ожидания – вам позвонят сотрудники медорганизации.

После первого этапа вакцинации в «Личном кабинете» сохранятся данные процедуре: дата приема, серия и название вакцины. Также откроется доступ к дневнику самонаблюдения, куда можно будет вносить информацию о состоянии здоровья.

После того, как будет пройдет второй этап вакцинирования, выдается электронный сертификат - доступ к нему также на портале.

На вакцинации при себе нужно иметь паспорт, полис ОМC и СНИЛС.

Абитуриентам портал может помочь поступить в вуз не выходя из дома. С прошлого года на сайте работает сервис «Поступление в вуз онлайн». Документы можно подать в более чем 50 вузов Крыма.

Вот что нужно сделать абитуриенту:

- Выберите услугу «Подача заявления на поступление в вуз» (подавать документы можно с 20 июня).

- Загрузите заявление, копии аттестата об окончании школы, дипломов и документов, подтверждающих личные достижения, которые учитываются при поступлении.

- Следите за уведомлениями от вуза, чтобы не пропустить возможные дополнительные вступительные испытания.

- Следите за своим рейтингом в «Личном кабинете».

- Если конкурс пройден, не забудьте подать согласие на зачисление в вуз из «Личного кабинета». Его можно будет отозвать, но в одно и то же учебное заведение согласие на зачисление подается не больше двух раз.

Уведомление о зачислении приходит на электронную почту или в «Личный кабинет» сразу же после публикации вузами соответствующих приказов. За получением дальнейшей информации нужно обращаться в приемную комиссию.

Важно! Подать заявление о зачислении в вуз можно до ЕГЭ, для этого необходимо указать предметы, которые будете сдавать. После публикации результатов экзаменов информация о баллах передается автоматически.

Кстати, узнать количество баллов, набранных на ЕГЭ, также можно на портале, выбрав услугу «Предоставление предварительных результатов ЕГЭ».

На сайте госуслуг также можно зарегистрировать брак. Нужно выбрать дату и отправить заявление онлайн. Посещение загса потребуется только после свадьбы.

Вот как это сделать:

- Убедиться, что у невесты и жениха подтверждены учетные записи на «Госуслугах».

- Один из будущих супругов выбирает загс, дату и время регистрации, выбирает обстановку, в которой пройдет бракосочетание (торжественная или нет).

- Потом он же заполняет данные своей второй половинки, чтобы отправить ссылку-приглашение.

- По ссылке в письме второй заявитель авторизуется на портале госуслуг и подтверждает согласие на заключение брака.

- Оплатите госпошлину. С учетом скидки она составляет 245 рублей.

- На подтверждение заявления и оплату пошлины даны сутки – в этот период никто не займет выбранное вами время для регистрации брака.

- В установленный день нужно посетить в загс с паспортами.

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