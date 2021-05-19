Как поступить в крымский вуз онлайн

Полный доступ ко всем государственным и информационным услугам портала предоставляется только тем пользователям, которые подтвердили свою учетную запись.
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В связи с тем, что современные интернет-ресурсы активно развиваются, появляется множество возможностей, делающих жизнь мобильной и простой. Главный помощник – Единый портал государственных и муниципальных услуг. Об этом сообщила Крымская глазета.
Вот инструкция, следуя которой, в несколько кликов можно записаться на вакцинацию от коронавируса:
- Найдите услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19».
- Выберите удобное для вас медучреждение, дату и время.
- Подтвердите запись.
- Если нет возможности выбрать время, можно записаться в лист ожидания – вам позвонят сотрудники медорганизации.
После первого этапа вакцинации в «Личном кабинете» сохранятся данные процедуре: дата приема, серия и название вакцины. Также откроется доступ к дневнику самонаблюдения, куда можно будет вносить информацию о состоянии здоровья.
После того, как будет пройдет второй этап вакцинирования, выдается электронный сертификат - доступ к нему также на портале.
На вакцинации при себе нужно иметь паспорт, полис ОМC и СНИЛС.
Абитуриентам портал может помочь поступить в вуз не выходя из дома. С прошлого года на сайте работает сервис «Поступление в вуз онлайн». Документы можно подать в более чем 50 вузов Крыма.
Вот что нужно сделать абитуриенту:
- Выберите услугу «Подача заявления на поступление в вуз» (подавать документы можно с 20 июня).
- Загрузите заявление, копии аттестата об окончании школы, дипломов и документов, подтверждающих личные достижения, которые учитываются при поступлении.
- Следите за уведомлениями от вуза, чтобы не пропустить возможные дополнительные вступительные испытания.
- Следите за своим рейтингом в «Личном кабинете».
- Если конкурс пройден, не забудьте подать согласие на зачисление в вуз из «Личного кабинета». Его можно будет отозвать, но в одно и то же учебное заведение согласие на зачисление подается не больше двух раз.
Уведомление о зачислении приходит на электронную почту или в «Личный кабинет» сразу же после публикации вузами соответствующих приказов. За получением дальнейшей информации нужно обращаться в приемную комиссию.
Важно! Подать заявление о зачислении в вуз можно до ЕГЭ, для этого необходимо указать предметы, которые будете сдавать. После публикации результатов экзаменов информация о баллах передается автоматически.
Кстати, узнать количество баллов, набранных на ЕГЭ, также можно на портале, выбрав услугу «Предоставление предварительных результатов ЕГЭ».
На сайте госуслуг также можно зарегистрировать брак. Нужно выбрать дату и отправить заявление онлайн. Посещение загса потребуется только после свадьбы.
Вот как это сделать:
- Убедиться, что у невесты и жениха подтверждены учетные записи на «Госуслугах».
- Один из будущих супругов выбирает загс, дату и время регистрации, выбирает обстановку, в которой пройдет бракосочетание (торжественная или нет).
- Потом он же заполняет данные своей второй половинки, чтобы отправить ссылку-приглашение.
- По ссылке в письме второй заявитель авторизуется на портале госуслуг и подтверждает согласие на заключение брака.
- Оплатите госпошлину. С учетом скидки она составляет 245 рублей.
- На подтверждение заявления и оплату пошлины даны сутки – в этот период никто не займет выбранное вами время для регистрации брака.
- В установленный день нужно посетить в загс с паспортами.
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