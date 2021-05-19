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Общество19 мая 2021 18:29

Новик официально представлен новым директором ГУП «Вода Крыма»

На эту должность он перешел с поста первого замминистра ЖКХ республики
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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Фото: Пресс-служба Совмина РК

Фото: Пресс-служба Совмина РК

Максим Новик официально занял кабинет гендиректора ГУП РК «Вода Крыма». На эту должность он перешел с поста первого замминистра ЖКХ республики после увольнения прежнего руководителя предприятия Владимира Баженова.

Представляя нового гендиректора, министр ЖКХ Крыма Сергей Донец пожелал сохранить слаженную работу коллектива и плодотворное сотрудничество на пути решения проблем водоснабжения полуострова.

Новик руководил симферопольским филиалом «Воды Крыма», откуда в апреле перешел в минЖКХ.

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ЖКХ в Крыму