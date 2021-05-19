Симферополь и Севастополь 20 мая частично останется без света

Свет отключат на время ремонтных работ. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 мая в некоторых районах Симферополя и Севастополя на несколько часов исчезнет электричество.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Декабристов, 19, 21;

ул. Бульварная, 2-4/5(чет), 1/66-9(нечет);

ул. Войкова (Караманова), 2-14а(чет), 3-5(нечет);

ул. Поповкина, 3;

ул. Севастопольская, 66;

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Химик», «Сельский Строитель», «Связист» («Телефонист»), «Дзержинец», «Дружба», «Мотор», «Уют», «Уют1», «Колос», «Пчелка»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 8.00 до 18.00

ул. Сапунгорская 2, 28, 7-17 (нечет), 23, 7А;

с 9.00 до 12.00

ул. Маринеско Александра 1-А

село Штурмовое: пер. Коминтерна 3-А,3-11,11-А; туп. Поворотный 4-А,6,10-34,42,1-7,13,15,23-Б; ул. Героев Революции 3,5-А,7-21; ул. Коминтерна 4-10,1-15; ул. Придорожная 40; ул. Спокойная 2-6; ул. Коминтерна 18,21-23; ул. Комиссара Морозова 16; пер. Ноябрьский 7-А,7-Б,9-А,9

с 9.00 до 14.00

пр. Октябрьской Революции 42-Б/7,48-А,50,52,52-А

с 9.00 до 17.00

ул. Будищева 18-54,57

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 8.00 до 16.00

про. Компасный 8-16(чет),22, 17-21(нечет),25-27(нечет);

б. Гидронавтов 6,10-24(чет), 28,42-44 (чет),54,62, 1,5,11,23-25(нечет),33-37(нечет),45,43-а;

ул. Василия Шукшина 100-Б,102-104(чет), 108-114(чет), 109-А,101,107-119(нечет),125;

ул. Матэ Залка 66-72(чет);

ул. Тайфунная 2,10-12 (чет), 9,15-17(нечет);

про. Стрелковый 4, 31-33(нечет);

ул. Комдива Ласкина 11-13 (нечет);

проезд. Фрегатный 66;

б. Гидронавтов 60;

ул. Урожайная;

ул. 4 км Балаклавского шоссе;

хутор Лукомского: ТСН «Родник», ул. С.Дуплия 23;

ул. 7 км. Балаклавского шоссе: ООО «Инвест регион», СТ «Кальфа», ТСН СТ «Корабел»;

ул. 10 км. Балаклавское шоссе: ТСН «Золотая Балка».

с 8.00 до 17.00

село Солнечное (холодильник ООО «Качинский +»)

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50