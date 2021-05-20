Погода в Крыму на 20 мая: без осадков и тепло до +26

В Крыму прекрасный майский день. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

20 мая на Крымском полуострове, в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе, если верить синоптикам, днем воздух прогреется до +21°...+26°. Юго-восточный ветер «разгонится» до 12 м/с.

На востоке полуострова в Феодосии и Судаке южный ветер до 6-11 м/с. Столбик термометра покажет +21°...+23°. Переменная облачность.

В Евпатории южный ветер, скоростью до 11 м/с., принесет на своих крыльях потепление до +21°… +23°. Дело чуть подпортит переменная облачность.

На ЮБК в Ялте и Алуште скорость юго-восточного ветра достигнет 12 м/с. Спешим обрадовать, что днем воздух на Южном берегу Крыма прогреется аж до +22…+24°.

Вода в Черном море +11°… +16°.

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