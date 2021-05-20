В Крыму раскрыли банду «черных риелторов»

Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму порядка 13 миллионов рублей. Фото: Архив "КП"

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая вместе с заговорщиками мошенническими способами продавала квартиры умерших одиноких пожилых граждан. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Республики Крым.

Женщина в 2017 году нашла несколько подельников, с которыми обманом получала право собственности на квартиры, дома и земельные участки в Симферополе.

Одним из участников преступной банды был участковый крымского МВД. Он искал одиноких домовладельцев, у которых нет близких родственников. После смерти пожилых людей он крал документы, ключи от квартиры и передавал соучастникам. Бумаги переоформляли в обход закона, и потом один из преступников продавал недвижимость под видом собственника.

Женщина свою вину полностью признала и согласилась на сотрудничество со следствием. Суд приговорил преступницу к 6 годам лишения свободы, но это пока только условно. Испытательный срок – 5 лет тюрьмы. Приговор может быть обжалован.

Уголовные дела других членов преступной группировки рассмотрят Киевский и Центральный районные суды Симферополя.

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