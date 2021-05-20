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Общество20 мая 2021 9:59

В Крыму раскрыли банду «черных риелторов»

Одним из участников был «подкормленный» полицейский
Елизавета КВАЧКОВА
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Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму порядка 13 миллионов рублей.

Во время следствия был наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму порядка 13 миллионов рублей.

Фото: Архив "КП"

Киевский районный суд Симферополя вынес приговор 38-летней местной жительнице, которая вместе с заговорщиками мошенническими способами продавала квартиры умерших одиноких пожилых граждан. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Республики Крым.

Женщина в 2017 году нашла несколько подельников, с которыми обманом получала право собственности на квартиры, дома и земельные участки в Симферополе.

Одним из участников преступной банды был участковый крымского МВД. Он искал одиноких домовладельцев, у которых нет близких родственников. После смерти пожилых людей он крал документы, ключи от квартиры и передавал соучастникам. Бумаги переоформляли в обход закона, и потом один из преступников продавал недвижимость под видом собственника.

Женщина свою вину полностью признала и согласилась на сотрудничество со следствием. Суд приговорил преступницу к 6 годам лишения свободы, но это пока только условно. Испытательный срок – 5 лет тюрьмы. Приговор может быть обжалован.

Уголовные дела других членов преступной группировки рассмотрят Киевский и Центральный районные суды Симферополя.

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