Общественные туалеты в Ялте подорожали на 5 рублей

Раньше эти объекты находились в ведении МУП «Объединенная управляющая компания». Фото: Архив "КП"

Ялтинские власти повысили стоимость посещения муниципальных туалетов на территории городского округа. Теперь цена за вход - 20 рублей. Соответствующее постановление подписала глава местной администрации Янина Павленко.

- Установить тариф на услугу общественных туалетов, находящихся в хозяйственном ведении МУП «Туринфоцентр ЮБК» в размере 20 рублей за одно посещение, – говорится в документе.

Изменение цены связано с установлением тарифов на услуги (работы), которые предоставляют муниципальные предприятия и учреждения Ялты с 31 марта 2021 года.

Старый документ от 12 августа 2016 года, где названа цена за посещение общественных туалетов в размере 15 рублей, отменен.

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