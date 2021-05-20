В Крыму за сутки зафиксировали еще 89 заболевших коронавирусом

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму за 19 мая зарегистрировали 89 случаев коронавируса, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, четыре человека переносят инфекцию бессимптомно, 61 зараженный самостоятельно обратился за медпомощью, 28 человек ранее контактировали с зараженными.

Лаборатории Крыма за сутки обследовали на коронавирус 2939 человек. Выздоровели за весь период 39 392 человека.

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