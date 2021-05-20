Некоторые улицы Симферополя 20 мая остались без воды

Сегодня будет ограничено водоснабжение в западной и восточной части столицы Крыма.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
20 мая, с 06.00 утра в крымской столице без воды остались некоторые улицы и районы. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».
Ограничение водоснабжение связано с ремонтными работами по адресам город Симферополь, улица Данилова, 34, переулок Весенний, 7 и улица Крымской Правды, 4, временно не будет воды. Сегодня, 20 мая, с 06.00 в столице республики вода пропала по адресам:
улица Опытная,
улица Береговая,
переулок Спартака,
улица Крымской Правды,
переулок Оранжерейный,
переулок Байкальский,
переулок Весенний,
улица Альминская,
переулок Зеркальный,
улица Данилова (частично),
улица Севастопольская, 41-45, а также прилегающие улицы и переулки,
улица Поповкина,
улица Батурина,
улица Зенитная,
улица Гражданская (частично),
улица Трубаченко,
улица Парковая,
переулок Охотничий,
улица Лихого (частично), а также прилегающие улицы и переулки.
Возможны отклонения от графика по микрорайонам Город Мира и Пневматика.
Также из-за ремонтных работ на НС «Белое» 20 мая с 10.00 будет ограничено водоснабжение (возможно снижено давление) по адресам: село Строгановка, микрорайон «Битак», улица Совхозная, микрорайон «Свобода», микрорайон «Луговое», район улицы Бела Куна, проспект Победы (частично). Возможно отклонение от графика по адресам: Белое 1-5, Ана-Юрт, Акра.
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