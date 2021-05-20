Некоторые улицы Симферополя 20 мая остались без воды

Сегодня будет ограничено водоснабжение в западной и восточной части столицы Крыма. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

20 мая, с 06.00 утра в крымской столице без воды остались некоторые улицы и районы. Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

Ограничение водоснабжение связано с ремонтными работами по адресам город Симферополь, улица Данилова, 34, переулок Весенний, 7 и улица Крымской Правды, 4, временно не будет воды. Сегодня, 20 мая, с 06.00 в столице республики вода пропала по адресам:

улица Опытная,

улица Береговая,

переулок Спартака,

улица Крымской Правды,

переулок Оранжерейный,

переулок Байкальский,

переулок Весенний,

улица Альминская,

переулок Зеркальный,

улица Данилова (частично),

улица Севастопольская, 41-45, а также прилегающие улицы и переулки,

улица Поповкина,

улица Батурина,

улица Зенитная,

улица Гражданская (частично),

улица Трубаченко,

улица Парковая,

переулок Охотничий,

улица Лихого (частично), а также прилегающие улицы и переулки.

Возможны отклонения от графика по микрорайонам Город Мира и Пневматика.

Также из-за ремонтных работ на НС «Белое» 20 мая с 10.00 будет ограничено водоснабжение (возможно снижено давление) по адресам: село Строгановка, микрорайон «Битак», улица Совхозная, микрорайон «Свобода», микрорайон «Луговое», район улицы Бела Куна, проспект Победы (частично). Возможно отклонение от графика по адресам: Белое 1-5, Ана-Юрт, Акра.

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