В Крыму больше 200 тысяч льготников используют банковские карты для бесплатного проезда в транспорте

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В Крыму больше 200 тысяч пассажиров льготных категорий пользуются банковскими картами для фиксации бесплатного проезда в общественном транспорте. По данным крымского банка РНКБ, активно используют карты больше двух третей от общего числа льготников, зарегистрированных в автоматизированной системе оплаты проезда (их 272 тысячи человек).

Сейчас ежедневно совершается 165 тысяч бесплатных поездок с помощью карт в общественном транспорте полуострова. 15 тысяч от этого объема составляют поездки, совершенные с помощью детских льготных карт.

- Мы напоминаем крымчанам, что пользоваться безналичным способом оплаты в общественном транспорте – удобно, безопасно и выгодно. На сегодняшний день к автоматизированной оплате проезда присоединились 60 транспортных компаний, - сообщил вице-премьер Республики Крым Евгений Кабанов.

По его словам, валидаторами оборудовано около двух тысяч единиц транспорта, который курсирует на городских и пригородных маршрутах. Для граждан, не имеющих льгот, стоимость проезда при оплате картой или с помощью мобильного приложения составляет 17 рублей.

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