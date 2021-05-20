Железнодорожники испортили краской исторический мост возле Дачи Стамболи в Феодосии

Дача Стамбо́ли - одна из достопримечательностей города Феодосии (Крым). Фото: Сергей Бовтуненко/ВКонтакте.

В Феодосии сотрудники КЖД решили покрасить исторический мост недалеко от Дачи Стамболи без согласования с администрацией. Об этом сообщил мэр города Сергей Бовтуненко.

По мнению чиновника, случившееся – вопиющий факт. Поэтому нарушителей нужно привлечь к ответственности и заставить вернуть прежний облик историческому объекту.

- Сотрудники КЖД начали красить мост возле Дачи Стамболи. Без согласований с Администрацией. Без учета особенностей старинного сооружения. Без намека на здравый смысл, – сообщил Бовтуненко.

Он подчеркнул, что место, на котором расположен исторический объект, является визитной карточкой города, а у каждого феодосийца есть фото на его фоне.

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