Крымчанин устроил шопинг на деньги с чужой карты

Владелец карты получал смс-уведомление после каждой покупки. Фото: Архив "КП"

В полицию поступило заявление о пропаже банковской карты от 56-летнего жителя Симферополя. Он рассказал, что получил смс-оповещения от банка о списании в общей сложности 6 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полиция нашла и задержала злоумышленника, который признался, что карту нашел его сын, во время семейного отдыха в баре.

Ребенок отдал найденную карту отчиму, который не стал торопиться искать владельца. Злоумышленник расплатился ей в заведении, а потом решил порадовать совою подругу подарками – отправился за новой бытовой техникой.

Сделав покупки, транжира выбросил карту в урну. Теперь ему светит до 6 лет тюрьмы.

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