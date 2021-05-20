Санатории Крыма к лету заполнятся на 95%

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что полуостров готов к приему туристов летом 2021 года. Фото: Анна КИРИЕНКО

В период курортного сезона в 2021 году санатории Крыма и Краснодарского края будут загружены на 90-95%. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Он напомнил, что в майский период здравницы Краснодарского края (от Сочи до Анапы) и Крыма были заполнены на 82%. По его прогнозу, в Крыму и Краснодарском крае загрузка к июлю-августу составит 90–95%.

Сейчас загруженность по всем санаториям и отелям России на лето – 80%. Он уточнил, что туристы активно бронируют не только черноморское побережье, но также обращают внимание на Кавказские Минеральные Воды и Алтайский край.

- Что касается санаториев в Подмосковье и других некурортных регионах, то их загрузка летом превысит 70%, и это лучше, чем в 2019 году. Они и на майские хорошо заполнялись. Причина в том, что многие граждане у нас пока боятся ехать отдыхать далеко или не имеют на это средств, – сказал вице-президент РСТ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50