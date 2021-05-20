Скончалась главная ЛОР Крыма Людмила Гуляева

Людмила Гуляева имела высшую квалификационную категорию, которая присвоена в 1991 году. Фото: Минздрав РК.

Ушла из жизни главный внештатный отоларинголог Минздрава Крыма, заведующая ЛОР-отделением Республиканской детской клинической больницы Людмила Гуляева. Об этом сообщается на официальной странице Минздрава РК в Facebook.

Людмила Гуляева была заслуженным врачом Крыма, являлась членом профильной комиссии Ассоциации оториноларингологов России и принимала непосредственное участие в формировании детского отоларингологического отделения, которое возглавляла 33 года.

- Ее творческий путь – это высокая цель, умноженная на необыкновенное упорство и веру в успех. Людмила Васильевна прожила насыщенную жизнь, была жизнелюбивой и оптимистичной личностью, всегда отличалась активной позицией, глубокой человечностью и настоящей интеллигентностью, – говорится в некрологе, опубликованном Минздравом.

По специальности Людмила Гуляева работала 43 года. Также была награждена орденом «За верность долгу» и иными знаками отличия.

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