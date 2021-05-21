Погода в Крыму на 21 мая: переменная облачность и тепло до +26

Вода в Черном море +10°… +15°. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 мая на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

В Симферополе, синоптики прогнозируют, что днем воздух прогреется до +21°...+23°. Северо-западный будет дуть со скоростью до 13 м/с. Переменная облачность.

В Феодосии и Судака будет хозяйничать юго-восточный ветер 7-12 м/с., местами до 15 м/с. Столбик термометра покажет весьма оптимистичные цифры: +24°...+26°. Переменная облачность.

В Евпатории юго-восточный ветер до 12 м/с., несмотря переменную облачность, столбик термометра покажет +24°… +26°.

На ЮБК в Ялте и Алуште «гастролирует» северо-западный ветер, скорость которого 6-11 м/с. Днем на Южном берегу Крыма воздух прогреется до +21…+23°, то есть станет чуть посвежее, чем накануне. Переменная облачность.

Вода в Черном море +10°… +15°.

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