Специалисты из КФУ разработали проект восстановления лесополос в Крыму

Лесополосы на полуострове регулируют влажность почвы. Фото: Архив "КП"

Ученые Центра киберагрономии Крымского федерального университета разработали проект по восстановлению системы полезащитных лесополос на территории Первомайского района Крыма, площадь которого составляет 5,5% от всей территории полуострова. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Защитные насаждения создают нужный микроклимат, повышают плодородие почв. На территории полуострова около 60% лесополос нуждаются в восстановлении и реконструкции.

Всего специалисты изучили 795 земельных участков, общей площадью более 900 гектаров. На первом этапе исследования определили степень их повреждения, особенности расположения и величину биологической продуктивности.

В ходе исследования обширной территории использовали системы дистанционного зондирования и современные методы геоинформационного моделирования.

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