Часть Симферополя и Севастополя 21 мая останется без электричества

Свет пропадет на время. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

21 мая в отдельных районах Симферополя и Севастополя возникнут перебои с подачей электричества.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Гайдара, 3;

ул. Семашко, 4а;

ул. Декабристов, 16-20(чет),14/28, 20а, 13-21(нечет) 21а;

ул. Морозова, 8-14(чет), 19-23(нечет);

б. Франко, 22, 24;

ул. Шполянской, 12-18(чет), 17-23(нечет);

ул. Декабристов, 19, 21;

ул. Рождественская, 1-23 (нечет), 2-20 (чет);

ул. Черных, 1-30;

ул. Гридасова, 1-29;

ул. Белая, 3а, 5-11 (нечет), 2-24 (чет);

пр. Победы, 310-328 (чет);

ул. Автомобилистов, 4-8(чет);

ул. Бородина ,18,18а,18в, 20;

ул. Гражданская, 194-222(чет); 129-157(нечет);

ул. Зенитная 126-152(чет); 135-159,159/32(нечет);

ул. Бородина 2/4(чет); 3-15(нечет);

ул. Зуйская 2-4а(чет); 1-5(нечет);

пер. Зуйский 34-62(чет); 35-63(нечет);

ул. Острякова 2-10(чет); 1-15(нечет);

проспект Победы 183,210(чет); 155-209,209а,209б(нечет)

микрорайон Каменка – садовые товарищества: «Машиностроитель», «Троянда», «Сегмент», «Химик», «Сельский Строитель», «Связист» («Телефонист»), «Дзержинец», «Дружба», «Мотор», «Уют», «Уют1», «Колос», «Пчелка»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 14.00

пр. Октябрьской Революции 52,56,56-А,56-Г

с 9.00 до 17.00

ул. Авдеева 5-17,2-10;

ул. Ковпака 26-38;

ул. Льва Толстого 2,4,8-16,18-А,48-58,39-45;

ул. Матюшенко 16,1,11-17,21;

пл. Пирогова 2,6-А,6-16

пер. Новикова 2-16,20-24,9-А,7-А,7-9,27;

ул. Новикова 24-А,58-76,51-77

село Орлиное: пер. Форосский 4,8,5-7; ул. Кедровая 2; ул. Тюкова 62,64; ул. Родниковская 2-в,1; ул. Евгении Грунской 16-22,1-5; ул. Кипарисовая 10-22,9-11; ул. Трактористов 2-12,1-19

с 8.00 до 17.00

село Солнечное (холодильник ООО «Качинский +»)

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