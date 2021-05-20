Актер Павел Деревянко боролся с депрессией в Крыму

Фото: скриншот Павел Деревянко|Instagram

Российский актер Павел Деревянко отправился в Крым после того, как расстался со своей сожительницей Дарьей Мясищевой. С гражданской женой у Деревянко родилось две дочери.

О том, что шоу-мен тяжело переживал расставание, он поведал Светлане Бондарчук для ее YouTube-шоу «Света вокруг света», передает ForPost.

- Я был в ужасном состоянии весь ноябрь, декабрь, февраль. Был в депрессии. Мне даже выписали антидепрессанты. Слава Богу, я уехал в Крым сниматься в любимом проекте, и у меня началось сублимирование этих переживаний в работу, - сказал Павел Деревянко.

Также артист заявил, что раньше очень часто отдыхал на зарубежных курортах, но сейчас из-за пандемии пришлось пересмотреть свои планы.

После того, как Деревянко прилетел в Москву из Крыма, он купил квартиру. Актер отмечает, что о ней он мечтал долгое время.

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