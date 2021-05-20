Илон Маск поделится историей успеха с крымчанами

Для марафона отобрано более ста тем, которые будут обсуждать. Фото: свободная энциклопедия Википедия.

«Новое Знание» - марафон знаний, который стартовал 20 мая в 2021 года. Крымчан приглашают принять в нем участие и увидеть выступление американского предпринимателя, инженера и миллиардера Илона Маска в режиме онлайн.

В программе трехдневного семинара примут участие специалисты, которые поделятся своими знаниями и опытом. Запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Среди спикеров, которые будут принимать участие в мероприятии, Дмитрий Песков, Дмитрий Чернышенко, Сергей Шойгу, Сергей Собянин, Тимур Бекмамбетов, Николай Цискаридзе и другие яркие представители российского общества.

Изобретатель, инженер-электронщик и программист, соучредитель компании Apple Computer Стив Возняк поучаствует в дискуссии «Заменит ли искусственный интеллект человеческий разум?».

Самые активные участники марафона могут получить призы: промокоды на онлайн-кинотеатр, образовательную платформу, и платформу «Другое Дело». Для этого необходимо принимать участие в розыгрышах, задавать вопросы спикерам, проходить интеллектуальные тесты.

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