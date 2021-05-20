В Балаклаве открылся уникальный музей подводных лодок

Фото: Владимир Пасякин

В Балаклаве после реконструкции открылся музей подводных лодок, восстановленный Министерством обороны РФ.

- Наши коллеги вместе с Правительством Севастополя за два месяца фактически превратили этот музей в абсолютно новый, современный арт-объект, - сообщил «Крымской газете» заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, объект был создан в годы Советского Союза, в период «холодной войны». На сегодняшний день закончен первый этап работ в музее, а осенью этого года будет реализован второй этап. Для посетителей планируют открыть подводную лодку 633-го проекта. Во время реконструкции экспозицию музея дополнили современными мультимедийными технологиями, а также звуковыми и декорационными решениями.

22 апреля рабочие завершили все масштабные бетонные работы и приступили к наладочно-инженерным работам.

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