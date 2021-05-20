В Севастополе осудят женщину за убийство своей дочки

Теперь 37-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности Фото: Архив "КП"

В Ленинском районе Севастополя местную жительницу обвинили в убийстве своей десятимесячной дочери, сообщили пресс-службе прокуратуры города.

- Женщина, находясь по месту своего проживания в частном доме, проявила легкомыслие, не обеспечив выполнение санитарных норм по отоплению помещения, оставила своего ребенка 2020 года рождения в комнате, температура воздуха в которой соответствовала 11°С. В результате чего десятимесячная девочка скончалась от переохлаждения организма, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Теперь 37-летнюю женщину обвиняют в причинении смерти по неосторожности. Горе-мамаше грозит до двух лет лишения свободы. Прокуратура направила уголовное дело в суд для дальнейшего рассмотрения.

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