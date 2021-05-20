Как выглядит сквер имени Радонежского в Симферополе перед открытием

Фото: пресс-служба администрации Симферополя

Летом 2014 года в Симферополе был открыт сквер в честь святого Сергия Радонежского. Событие приурочили к 700-летию рождения иеромонаха и 230-й годовщине основания крымской столицы. Сегодня работы в новой для города зеленой зоне, расположенной между улицами Жуковского и Карла Маркса, подходят к концу.

Напомним: в январе 2021-го года на официальном сейте администрации Симферополя был опубликован проект реконструкции сквера имени Сергия Радонежского. Территория сквера приводится в порядок по проекту «Формирование комфортной городской среды», на что выделено 2,8 миллиона рублей.

На объекте выполнен весь объем работ по укладке мраморной тротуарной плитки, проведено освещение, установлены лавочки и урны.

Сегодня рабочие занимаются заключительным этапом по озеленению клумб и газонов, а именно подготавливают плодородный грунт и налаживают устройство по поливу растений.

СПРАВКА «КП»

Сергий Радонежский был иеромонахом Русской церкви и основателем Свято-Троицкого монастыря под Москвой. При жизни впервые от имени Русской церкви призвал к борьбе с ордынским игом. После смерти был причислен к лику святых.