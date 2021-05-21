В Крыму 10 месяцев ищут высокого парня

Сергей Полищук. Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым сообщил об исчезновении жителя столицы Республики Крым.

- Помогите найти человека! Пропал Полищук Сергей Васильевич, 35 лет (1985 года рождения) город Симферополь, Республика Крым, - гласит пост в соцсети. - С 31 июля 2020 года нет достоверной информации о его местонахождении.

Сергей Полищук высокий – рост 193 сантиметра, худощавый, черные волосы, карие глаза и короткая стрижка. Информации о том, в чем был одет пропавший нет

Волонтеры обращаются ко всем жителям полуострова:

- Если вы видели человека - звоните на горячую линию отряда 88007005452 (звонок бесплатный)

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